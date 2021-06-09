Karikatürist Kaan Ertem son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Leman dergisinde çizdiği eserlerle tanınan karikatürist Kaan Ertem, son yolculuğuna uğurlandı.

Ertem'in naaşı, Küçükyalı Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan karikatürist Emrah Ablak, ana akım mizahın içerisinden bir adam olan Ertem'in hiç dergi değiştirmediğini, ana akım içerisinde kaldığını söyledi.

Ablak, "(Kaan Ertem) Sadece mizahçı değildi, müzikle ilgisi de vardı köşesinde buna yer verirdi. Senelerdir beraber çalıştığım bir insandı. Arkadaştan öte kardeş gibiydik, yıllarca aynı ekmeği paylaştık. Biz bir kuşaktık, bizim kuşağın işi bitti artık gençler geldi" dedi.

Kaan Ertem'in eşi Eylem Özgül Ertem ise 11 aylık tedavi süreci geçirdiklerini belirterek, "Çok zor bir hastalıkmış, insan başına geldiğinde anlıyormuş. Uzun süre kendisini halsiz hissettiği için 11 ay önce acilden hastaneye giriş yapmıştık, o zamandan beri hastanede tedavisi devam etti" diye konuştu.

Eşinin bir melek gibi olduğunu dile getiren Ertem, "Etrafındaki herkes tarafından sevilen iyi bir insandı. Bir mizahçı olarak duygularını içerisinde yaşardı ve çizimleriyle anlatırdı kendisini. Hiç kimseye kötü bir davranışını görmedim, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Usta çizeri son yolculuğunda ailesi ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Cenazeye oyuncu Şafak Sezer, Serkan Şengül ile Leman Dergisi çalışanları ve merhumun sevenleri katıldı.

Kaan Ertem hakkında

İstanbul'da 1968'de dünyaya gelen Kaan Ertem, ilk karikatürlerini 1983'de ünlü karikatürist Semih Balcıoğlu'nun eleştirisiyle beraber Bulvar gazetesinde kaleme aldı.

Daha sonra Limon mizah dergisinde çizimler yapan Ertem, zamanla kendini karikatür konusunda geliştirerek, Leman ve L-Manyak dergilerine de çizimler yaptı.

Kaan Ertem, hazırladığı karikatür ve çizgi roman öykülerinde ağırlıklı olarak şehir hayatı içinde sıkışıp kalmış insanların yaşantılarını ve yaşama bakışlarını konu edindi.

"Öğreten Adam ve Oğlu", "Erkut Abi", "Erdener Abi" ile L-Manyak dergisi için çizdiği "Ezik Şarkıcı Altuğ" gibi pek çok karakteri okuyucuyla buluşturan Ertem, "2001 Feza Fatihleri" başlıklı devamlı öyküsü olan mizahi bir bilim kurgu çizgi roman da hazırladı.

Ertem, ayrıca 2009'da "Kolpaçino" ve 2013'te "İki Kafadar: Chinese Connection" filmlerinde de oyuncu olarak rol aldı.