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Karikatürist Kaan Ertem vefat etti - Son Dakika

Karikatürist Kaan Ertem vefat etti

08.06.2021 22:22
Karikatürist Kaan Ertem vefat etti, System.String[]

Leman dergisinde çizdiği eserlerle tanınan karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Leman dergisinde çizdiği eserlerle tanınan karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Leman dergisinden yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisi gördüğü belirtilen Ertem'in cenazesi, yarın 14.00'te Küçükyalı mezarlığında toprağa verilecek.

Usta çizerin vefatının ardından sanat dünyasından birçok isim de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini ifade ederek, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, Twitter hesabından "Kıymetli ustamızın mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Çok genç bir kayıp oldu. Çok üzüldüm. Sevenlerine sabır dilerim." dedi.

Oyuncu Can Yılmaz, "1990'lı yıllarda, severek ve gülerek okuduğumuz, 'Öğreten Adam ve Oğlu', 'Erdener Abi'nin yaratıcısı Limon, Leman, L-Manyak çizeri Kaan Ertem, 53 yaşında maalesef vefat etti. Neşeli hatıralar azalarak bitiyor. Allah rahmet eylesin." açıklamasını yaptı.

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, "Kıymetli karikatürist Kaan Ertem vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve senarist Levent Kazak, "Çok değerli bir mizahçıyı kaybettik, eksildik. Başımız sağ olsun." dedi.

Gazeteci yazar Nihat Genç, "Leman dergisi yıllarımdan dünya güzeli karikatürist arkadaşımız Kaan Ertem'i kaybettik, pırıl pırıl çocuktu. Üç günlük dünya işte, Allah rahmet eylesin." mesajını paylaştı.

Mizah yazarı ve senarist Vedat Özdemiroğlu da sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Ah Kaan Ertem. Uğurlar olsun kıymetli mesai arkadaşım. Uğurlar olsun 'Erdener Abi'. Uğurlar olsun Öğreten Adam ve Oğlu'. Devri daim olsun. Kalbime akıyor gözyaşlarım. Başınız sağ olsun Leman'daki dostlarım. Allah rahmet eylesin sana Kaancığım..."

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu da üzüntüsünü "Hey canına yandığımın dünyası. Çok üzüldüm." ifadeleriyle dile getirdi.

Kaan Ertem hakkında

İstanbul'da 1968 yılında dünyaya gelen Kaan Ertem, ilk karikatürlerini 1983 yılında ünlü karikatürist Semih Balcıoğlu'nun eleştirisiyle beraber Bulvar gazetesinde kaleme aldı.

Daha sonra Limon mizah dergisinde çizimler yapan Ertem, beş yıl boyunca kendini karikatür konusunda geliştirerek, Leman ve L-Manyak dergilerine de çizimler yaptı.

Eğitim hayatını da bu alanda devam ettiren çizer, önce 1995 yılında Marmara Üniversitesi Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kaan Ertem, hazırladığı karikatür ve çizgi roman öykülerinde ağırlıklı olarak şehir hayatı içinde sıkışıp kalmış insanların yaşantılarını ve yaşama bakışlarını konu edindi. Yarattığı pek çok karakter ve başlıkta toplumun hemen her kesimden insan tipleri yer aldı.

Limon'da 1992 yılında hazırlamaya başladığı "Öğreten Adam ve Oğlu"nda, Ertem'in kendi tecrübelerine dayanarak hayatın detaylarını oğluna ısrarla öğretmeye çalışan bir baba ve onu pek umursamayan oğlunu karakterize etti.

Ertem, 1994'te çizmeye başladığı "Erkut Abi" ve ilk kez 1996'da yayınladığı "Zıçan Adam" tiplerinde ise yapılan bireysel ve toplumsal hataları cezalandırma içgüdüsü öne çıkartıldı. Ertem'in bir diğer başarılı bant karakteri ise Leman'da uzun yıllar boyunca çizdiği "Erdener Abi" karakteri oldu.

Bu karakterin yanı sıra Ertem'in çalışmalarını L-Manyak dergisi için çizdiği "Ezik Şarkıcı Altuğ" adlı birer sayfalık maceralar izledi. Ayrıca Ocak 1996 tarihli ilk sayısından itibaren yaklaşık bir yıl boyunca L-Manyak dergisinde "2001 Feza Fatihleri" başlıklı devamlı öyküsü olan mizahi bir bilim kurgu çizgi roman hazırladı.

Usta çizerin 1995 çıkışlı "Dengeli Beslenme", 1997 çıkışlı "Öğreten Adam ve Oğlu" ile 2001 tarihli "Erdener Abi" isimli yayınlanmış üç karikatür albümü bulunuyor.

Kaan Ertem, ayrıca 2009 yılında çıkan "Kolpaçino" ve 2013'te "İki Kafadar: Chinese Connection" filmlerinde de oyuncu olarak rol aldı.

Sosyal Medya, Kaan Ertem, Kanser, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karikatürist Kaan Ertem vefat etti - Son Dakika


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