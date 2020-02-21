Karikatürist-Ressam Uğur Durak'tan resim sergisi :

Gırgır'ın önde gelen çizerlerinden Uğur Durak'ın, ilk kişisel resim sergisi 20 Şubat, 18 Mart arasında Ma Sanat Kadıköy'de sanatseverler ile buluşuyor.

Atölyesinde uzun yıllardır resim çalışmalarını sürdüren Uğur Durak karikatürden çok daha önce resme başladı. Akademik resim eğitimini yurt dışında tamamlayan Uğur Durak, kendine has doğa ve insan temalı soyut resimler yapıyor.

Çağdaş dışavurumcu resimlerinin bir felsefe barındırdığını söyleyen Uğur Durak, resimlerini tamamlayanşiirler de yazıyor. Resimleri ile birlikte bu kısaşiirleri felsefi bir anlatım zemininde tamamlayan Uğur Durak, amacını şöyle açıklıyor:

"'Bütün'ün muhteşem tezahürünün su üzerindeki devinimli yansımalarının aşığıyım. Bana göre, su üzerindeki devinimli yansımalar gerçekliğin yalın bir özeti. Onlar bu yüzden güzel, estetik ve büyüleyici...

"'Bütün' devinimli birşekilde varlıkta da sürekli yansır. Fakat varlıktaki yani insandaki, ağaçtaki, dağdaki, birşehirdeki, bu yansıma, sudakine göre çok yavaşlatılmış bir devingenliğe sahip olduğu için bize durağan ve olağan gelir.

"Böylece 'Bütün'den yansıyanı fark edemeyebiliriz. Oysa katı varlıktaki ve varlığımızdaki devingen yansımaları tıpkı su üzerindeki yansımalar gibi hızlandırarak izleyebilecek olsak, gerçekliğin yansımalarının muhteşemliği karşısında dehşete kapılabilirdik.

"Aslında tüm evren, herşey hareketli bir yansımadır. Sudaki devingen yansımalar bunu bize çok net ve hızlandırılmış olarak özetlerler, bunları gözlemlemek bir insanı büyüleyip, mest edebilir.

"Bunu yapan sadece estetik güzellik değildir. Yansımaları izlersek durağan olmadıklarını sürekli hareket ettiklerini görürüz, bu durum, izleyiciyi ne geçmişe, ne de geleceğe götürür.

"Yansımalar devinirken bizi durağanlaştırır ve bizişimdiye, sonsuz ana sabitlerler. İşte buşimdiye sabitlenmenin verdiği haz, 'Bütün'e biraz olsun yaklaşabilmenin verdiği hazdan başka birşey değildir.

"'Sonsuz An'a sabitlenme yani düşünceyi durduruş hali, Sessizlik Avcısının aradığı haldir. Hiç bir devinimli yansıma anını sabitleyip var edemeyiz.

"Ama onlar gene de vardırlar. Daha doğrusu onlar bir vardır, bir yoktur...

"Yani 'Bütün'den yansıyan varlık hem vardır, hem de yoktur... İşte ben bu anları yakalayıp resmetmeye, bir 'Sessizlik Avcısı' olmaya çabalıyorum.

"Ya 'Sessizlik Avı'na, resme devam ederim, ya da av olurum…" (Fotoğraflı)