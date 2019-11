Karikatürler kadına şiddeti anlatacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, son günlerde iyice artan kadına karşı şiddet ve cinayet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için karikatür yarışması düzenliyor.



Kadına karşı şiddet olaylarının bir an önce durdurulması gerektiğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konuya sanatçıların ellerinden çıkacak eserlerle de dikkat çekmek istediklerini söyledi.



20 Kasım Çarşamba gününe kadar teslim edilmesi gereken eserlerin, jüri değerlendirmesi ise 21 Kasım günü yapılacak. 18 yaşından büyük bütün katılımcılara açık olan yarışmanın sonuçları ise 22 Kasım'da açıklanacak. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal web adresi olan www.aydin.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.



Başkan Çerçioğlu, "Kadına şiddet Türkiye'nin kanayan yaralarından"



Başkan Çerçioğlu, birçok kadının özellikle en yakınlarındaki erkeklerden gördükleri şiddeti ilişkilerine zarar gelmemesi, korku gibi sebeplerden dolayı dışarıya yansıtmadığını, bu sebeple şiddet gören kadın sayısının bilinenden çok daha fazla olduğunu söyledi. Kadına karşı sözlü veya fiziksel her türlü şiddete karşı olduklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu "Kadına karşı şiddetle ilgili söylenebilecek, yazılabilecek birçok şey var. Kadınlarımıza karşı uygulanan şiddet Türkiye'nin gerçek anlamda kanayan yaralarından bir tanesi. Her türlü şiddete ama özellikle de günden güne artan hemcinslerimin gördüğü şiddete dur demenin zamanı geldi. Bununla ilgili gerekli girişimler zaman geçirmeden derhal yapılmalıdır. Bir kadın olarak bu konuda yapılacak her girişimi desteklediğimi bir kez daha vurgulamak isterim. Sanatçılarımızdan da konuya eğilmelerini, kendi bakış açılarından durumun içler acısı halini anlatmalarını istiyoruz. Tüm sanatçılarımızı yarışmamıza davet ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN