"Karım beni aldatıyordu" diyen katil koca, delil olarak gösterdiği mesajları aslında kendisi atmış - Son Dakika

İstanbul Büyükçekmece'de 2 çocuğunun annesi, 9 yıllık eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ünal Özcan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 19 Temmuz 2020'de eşi Sonbahar Özcan'ı uykusunda boğarak katleden Ünal Özcan'ın yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık ile katledilen Sonbahar Özcan'ın ailesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

EŞİNİN ATTIĞINI SÖYLEDİĞİ MESAJLARI, KENDİSİ GÖNDERMİŞ

Duruşmada, eşi Sonbahar Özcan'ı katletmesine gerekçe olarak gösterdiği mesajları kendisinin attığı ortaya çıkan Ünal Özcan, ilk duruşmada eşini sabaha karşı 04.00 civarında öldürdüğünü ifade etmişti.

MESAJLARIN CİNAYETTEN SONRA ATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre ise, Sonbahar Özcan'ın telefonundaki son mesajlaşmalar, katledildikten yaklaşık bir saat sonra, 05.08 ve 05.20'de atılıyor. Sonbahar Özcan'ın ailesinin avukatı ise duruşmada, Ünal Özcan'ın 19 Temmuz 2020'de sabaha karşı 04.42'de kayınbiraderini arayarak, 04.57'de ise kardeşine mesaj atarak "Bu kara leke ancak böyle temizlenirdi. Gelin cenazenizi alın" dediğini ifade etti.

KARISININ HESABINDAN ERKEKLERE MESAJ GÖNDERMİŞ

Avukat, bilirkişi raporunda Sonbahar Özcan'ın ölümünden hemen sonra telefonunda yüklü olan Instagram uygulaması üzerinden bir erkek kullanıcıya 05.08 ve 05.20'de mesajlar atıldığını ifade ederek, bu mesajların Ünal Özcan tarafından atıldığına dikkati çekti. Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ünal Özcan'ı, hakkında hiçbir indirim yapmadan 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.