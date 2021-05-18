Karim Benzema 5,5 yıl sonra Fransa Milli Takımı'na çağrıldı

Fransız santrfor Karim Benzema, 5,5 yıl sonra yeniden ülkesinin milli futbol takımının kadrosuna dahil edildi.

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