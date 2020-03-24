Karim Benzema'dan Mathieu Valbuena'ya hakaret! - Son Dakika
Son Dakika Spor Karim Benzema'dan Mathieu Valbuena'ya hakaret! - Son Dakika Spor

Karim Benzema'dan Mathieu Valbuena'ya hakaret!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Karim Benzema, şantaj skandali sebebiyle kavgalı olduğu eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena hakkında ağır konuştu.

Karim Benzema'dan Mathieu Valbuena'ya hakaret!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Karim Benzema, şantaj skandali sebebiyle kavgalı olduğu eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena hakkında ağır konuştu.


Basketbol takımından Trey Thompkins'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından eve kapanan Fransız yıldız, Instagram üzerinden açtığı canlı yayında hayranlarıyla sohbet etti.


Bir takipçisinin 'Valbuena nerede?' sorusuna sinirlenen Benzema, "Kendisinin nerede olduğunu bilmiyorum. Denizin dibinde bir yerlerde olabilir..." cevabını verdi.


NE OLMUŞTU?


2014 yılında Mathieu Valbuena'nın seks kaseti olduğu ortaya çıkmış ve tecrübeli futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan Karim Benzema'nın kendisine şantaj yaptığını öne sürmüştü.


Mathieu Valbuena, Karim Benzema, Real Madrid, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:41 

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