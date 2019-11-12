Son Dakika Haberleri: Karim Benzema hacamat yaptırdı
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Karim Benzema hacamat yaptırdı

6 saat önce

İspanya La Liga ekiplerinde Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız oyuncusu Karim Benzema, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan alternatif tıpta kullanılan bir tedavi yöntemi olan hacamat yaptırdı.

Karim Benzema hacamat yaptırdı, System.String[]

İspanya La Liga ekiplerinde Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız oyuncusu Karim Benzema, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan alternatif tıpta kullanılan bir tedavi yöntemi olan hacamat yaptırdı.

31 yaşındaki golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına "iyileşme" notunu düştü.Hacamat tedavisi ile vücuttaki kirli kanın atılması hedeflenirken sağlık kuruluşlarınca yapılması önem taşıyor. Uzmanlar, hacamatın özellikle hijyenik ortamda yapılması gerektiğini vurguluyor.


Karim Benzema, Real Madrid, Cezayir, La Liga, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:50 Kaynak: DHA
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