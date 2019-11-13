Son Dakika Haberleri: Karim Benzema hacamat yaptırdı
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Karim Benzema hacamat yaptırdı

7 saat önce

31 yaşındaki golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına iyileşme notunu düştü.

Karim Benzema hacamat yaptırdı, System.String[]

31 yaşındaki golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına iyileşme notunu düştü.


Hacamat tedavisi ile vücuttaki kirli kanın atılması hedeflenirken sağlık kuruluşlarınca yapılması önem taşıyor. Uzmanlar, hacamatın özellikle hijyenik ortamda yapılması gerektiğini vurguluyor.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:28 
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