Son Dakika Haberleri: Karim Hafez, bir sezon daha Kasımpaşa'da
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Karim Hafez, bir sezon daha Kasımpaşa'da

49 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla 1 sezon daha kiraladı.

Karim Hafez, bir sezon daha Kasımpaşa'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla 1 sezon daha kiraladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan Hafez, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giydi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:14 Kaynak: AA
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