Son Dakika Haberleri: Karıma aşıksın! Zalim İstanbul'da neler oldu
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Karıma aşıksın! Zalim İstanbul'da neler oldu

6 saat önce

Cenk ve Nedim, Cemre yüzünden karşı karşıya kalıyor.

Karıma aşıksın! Zalim İstanbul'da neler oldu, System.String[]

Cenk ve Nedim, Cemre yüzünden karşı karşıya kalıyor. Cenk, Nedim'in ilgisini sorgularken, Nedim bu sorgudan kaçmanın peşindedir. Fakat, Cenk'in bir cümlesi onu tartışmanın içine çekiyor. Cenk, Nedim'in söyleyemediğini düşündüğü şeyi söyleyince ortalık gergin bir hal alıyor. Kendisini karısına aşık olmakla suçlayan Cenk'e karşı daha da sertleşen Nedim, Cemre'ye aşık olan yanının tekerlekli sandalyedeki kişi olduğunu haykırıyor. Cemre ise, bu tartışmayı kapının arkasından dinliyor. Duydukları karşısında çok şaşıran Cemre gözyaşlarını tutamıyor. Onu teselli etmek ise, Cenk'e kalıyor..


Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:17 
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