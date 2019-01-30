Karın Ağırlığına Dayanamayan Ahır Çöktü: 6 Hayvan Telef Oldu
24 dakika önce
Hakkari'nin Durankaya beldesinde karın ağırlığına dayanamayarak çöken ahırda 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
Hakkari
'nin Durankaya
beldesinde karın ağırlığına dayanamayarak çöken ahırda 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
Durankaya beldesi Yeni Mahalle
Dağsu mezrasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan H. Mehmet Karadeniz
isimli vatandaşa ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahır, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırın çöktüğünü haber alan belde sakinleri, ellerine kürek alarak hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat boyunca kar yığınlarını el birliğiyle temizleyerek hayvanlara ulaşılmaya çalışan belde sakinleri hayvanların çoğunu kurtarırken, 6'sı ise telef oldu.
10 nüfuslu Karadeniz ailesinin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını belirten belde sakinleri, aileye destek verilmesini istedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:33 Kaynak: İHA
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