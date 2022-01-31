Karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü, ekipler hayvanlar için seferber oldu - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar kütlesi sebebiyle çatısı öken ahırdaki 6 büyükbaş ve 6 küçükbaş hayvan ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Dikmen Küme Evlerinde Hüseyin Özkan ve Kazım Özkan'a ait ahırın çatısı, kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Çatının çökmesi neticesinde 6 büyükbaş ve 6 küçükbaş hayvan altında kaldı. Yaşanan olayın ardından Hüseyin ve Kazım Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgede faaliyet yürüten İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çöken ahırın altında kalan 6 büyükbaş ve 6 küçükbaş hayvan kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, çöken ahırın enkazının kaldırılmasıyla çalışmalarda devam ediyor.

(İbrahim Şahin Demir/ İHA)