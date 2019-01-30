Karın Ağırlığına Dayanamayan Ahırın Çatısı Çöktü: 6 Hayvan Telef Oldu
2 saat önce
Karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü: 6 hayvan telef olduHAKKARİ - Hakkari'nin Durankaya beldesinde karın ağırlığına dayanamayarak çöken ahırın altında kalan 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
Karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü: 6 hayvan telef oldu
HAKKARİ - Hakkari
'nin Durankaya
beldesinde karın ağırlığına dayanamayarak çöken ahırın altında kalan 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
Durankaya beldesi Yeni Mahalle
Dağsu mezrasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan H. Mehmet Karadeniz
isimli vatandaşa ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahır, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırın çöktüğünü haber alan belde sakinleri, ellerine kürek alarak hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat boyunca kar yığınlarını elbirliğiyle temizleyerek hayvanlara ulaşılmaya çalışan belde sakinleri, hayvanların büyük çoğunluğunu kurtarırken, 6'sı ise telef oldu.
10 nüfuslu Karadeniz ailesinin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını belirten belde sakinleri, aileye destek verilmesini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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