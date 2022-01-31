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Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü - Son Dakika

Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü

31.01.2022 15:26
Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otoparkın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otoparkın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan bir kapalı otoparkın girişinde bulunan çatı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Bu sırada çatının altında birilerinin bulunmaması faciayı önlerken, maddi hasar oluştu.

Yetkililerde çöken çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü

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Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü - Son Dakika


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