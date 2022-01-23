Karın ağırlığına dayanamayan iş yerinin çatısı böyle çöktü - Son Dakika

Karın ağırlığına dayanamayan iş yerinin çatısı böyle çöktü

Kahramanmaraş'ta çatının çökmesi sonucu camlar kırılırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası ısıcam imalatı yapılan işletmenin çatısı çöktü. Çatının çökmesi sonucu onlarca ısıcam kırılırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar işletmenin çatısına birikerek ağırlık oluşturdu. Ağırlığa dayanamayan çatı, gece geç saatlerde yavaş yavaş çöktü.

Sabah iş yerlerine gelen çalışanlar çatının çöktüğünü ve onlarca cam ile işletmedeki bazı makinalarında zarar oluştuğunu gördü.

Çatının çökme anı ise işletmenin içindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, işletme yetkilisi Filiz Kerkez, yetkililerden yardım istedi. Kerkez, "Biz çift cam (ısıcam) üretimi yapıyorduk. Son 30 yılın en çok kar yağışı bizi de vurdu. Kar yağışı nedeniyle gece geç saatlerde çatıya biriken kar nedeniyle iş yerimizin çatısı çöktü. İş yerimizi kullanamıyoruz altında da bütün makinalar var, camlarımızda zarar oluşmuş. Yetkililer bize yardımcı olsunlar. Afet olan bir durum ve bundan dolayı da üretim yapamıyoruz. Birçok kişi cam bekliyor bizden" dedi.