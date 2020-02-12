Karın ağırlığına dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karın ağırlığına dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü - Son Dakika

Karın ağırlığına dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü

6 saat önce

Karın ağırlığına dayanamayan pazar yeri çatısı çöktüSİVAS'ta kent merkezinde bulunan bir pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken yoğun kar kütlesinin ağırlığına dayamayarak çöktü.

Karın ağırlığına dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü

SİVAS'ta kent merkezinde bulunan bir pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken yoğun kar kütlesinin ağırlığına dayamayarak çöktü. Park halindeki 3 araç hasar gördü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan Cumartesi Pazarı alanında meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yoğun kar birikintilerine neden oldu. Brandadan yapılan pazar çatısının bir bölümü üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca çöktü. Çöken çatının altında kalan 3 araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, pazar yerine park eden diğer araçlar ise kaldırıldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Karın ağırlığına dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:11 Kaynak: DHA
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