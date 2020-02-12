Karın ağırlığına dayanamayan pazar yerinin çatısı çöktü - Son Dakika

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Karın ağırlığına dayanamayan pazar yerinin çatısı çöktü
6 saat önce
SİVAS kent merkezinde bulunan bir pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken yoğun kar kütlesinin ağırlığına dayamayarak çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:04 Kaynak: DHA
SİVAS kent merkezinde bulunan bir pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken yoğun kar kütlesinin ağırlığına dayamayarak çöktü. Park halindeki 3 araç hasar gördü.
Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi'nde meydana geldi. Cumartesi Pazarı'nın brandadan yapılan çatısının bir bölümü, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca çöktü. Çatının altında kalan 3 araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, pazar yerine park eden diğer araçlar ise kaldırıldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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