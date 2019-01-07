Son Dakika Haberleri: Karın Ağırlığına Dayanamayan Tribün Çatısı Çöktü

Karın Ağırlığına Dayanamayan Tribün Çatısı Çöktü

56 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yer yer 1,5 metreyi bulunan karın ağırlığına dayanamayan şehir stadyumunun tribün çatısı çöktü.

Karın Ağırlığına Dayanamayan Tribün Çatısı Çöktü, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yer yer 1,5 metreyi bulunan karın ağırlığına dayanamayan şehir stadyumunun tribün çatısı çöktü.

Onlarca köy ve mezra yolunun kapalı olduğu ve okulların bir gün süreyle tatil edildiği Hakkari'de hayat durma noktasına geldi. Merzan Mahallesi'nde bulunan Merzan Futbol Sahası'ndaki 500 seyirci kapasiteli şehir stadyumu tribününün çatısı, 1,5 metreyi bulan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, son on yılın en yoğun kar yağışının yaşandığını ve karın ağırlığına dayanamayan çatının çöktüğünü belirterek, yağışların durmasıyla birlikte onarım çalışmalarına başlanacağını söyledi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

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