Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu
15 dakika önce
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kar kütlesinin ağırlığını dayanamayarak çöken ahırın çatısının altında kalan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:52 Kaynak: İHA
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kar kütlesinin ağırlığını dayanamayarak çöken ahırın çatısının altında kalan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamurcu mahallesinde meydana gelen olayda, Zübeyir Eraslan'a ait olduğu öğrenilen ahırın çatısı, kar birikintisinin ağırlığından dolayı çöktü. Çökme anında ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvanda enkazın altında kalarak telef oldu. Telef olan hayvanlar, enkazın kaldırılmasının ardından çıkarıldı. - KAYSERİ
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