Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kar kütlesinin ağırlığını dayanamayarak çöken ahırın çatısının altında kalan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamurcu mahallesinde meydana gelen olayda, Zübeyir Eraslan'a ait olduğu öğrenilen ahırın çatısı, kar birikintisinin ağırlığından dolayı çöktü. Çökme anında ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvanda enkazın altında kalarak telef oldu. Telef olan hayvanlar, enkazın kaldırılmasının ardından çıkarıldı. - KAYSERİ