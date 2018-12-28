Karın Ağrısı Şikayeti ile Geldi 6 Kiloluk Kitle Çıkarıldı

Karın ağrısı şikayeti ile geldi 6 kiloluk kitle çıkarıldı 33 yaşındaki Seda Özen'in 3 yıllık ağrıları 40 santimetre çapında ve 6 kilogram ağırlığındaki kitleden kurtulması ile son bulduKAYSERİ - Yaklaşık 3 yıldır karın ağrısı ve şişkinlik şikayeti olan 33 yaşındaki hastanın yapılan...

Karın ağrısı şikayeti ile geldi 6 kiloluk kitle çıkarıldı

33 yaşındaki Seda Özen'in 3 yıllık ağrıları 40 santimetre çapında ve 6 kilogram ağırlığındaki kitleden kurtulması ile son buldu



KAYSERİ - Yaklaşık 3 yıldır karın ağrısı ve şişkinlik şikayeti olan 33 yaşındaki hastanın yapılan ameliyatında rahim ve sol yumurtalığına yapışık olan 40 santimetre çapında ve 6 kilo olan kitle çıkarıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde "Keyifli Doğum Odası" uygulamasının yanı sıra Uzman kadrosu ve başarılı operasyonları ile de bölgede cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

Kayseri Şehir Hastanesi; Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine tavsiye üzerine gelen 33 yaşındaki Seda Özen'in de derdine derman oldu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriyle başvuran Seda Özen; Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Dr. Tuba Zengin Aksel tarafından muayene edildi.

Dr. Aksel; "Hastamız Seda hanım bana yaklaşık bir ay önce refere edilen bir hasta. Hastanın ilk muayenesinde 3 yıldan bu yana 9 cm çapında olduğu söylenilen kitlesi olduğu öğrenildi. Yaptığımız muayene ve tetkiklerden sonra kitlenin 30 cm'nin üzerinde olduğunu tespit ettik ve üstelik kitlenin sol yumurtalığa yapışık olduğunu gördük. Hastaya cerrahi operasyon uygulamaya karar verdik. Hastayı durumuyla ilgili bilgilendirip onayını aldıktan sonra ameliyata aldık. Rahim ve sol yumurtalığını aldığımız hasta başarılı bir operasyonla 40 cm çapında ve 6 kg ağırlığındaki bu kitleden ve ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu" dedi.

Hasta Yakını Remzi Özen ise "Hastasının üç dört senedir ağrılar çektiğini, karında şişlik olduğunu, kabızlık şikayeti olduğunu çeşitli hastanelere tedavi için gittiğini fakat çözüm bulamadığını" söyledi. "Bize hep 9 cm'lik kitle olduğu söyleniyordu. En son Kayseri Şehir Hastanesinde Tuğba hanıma geldik. Muayenesinde kitlenin 30 cm olduğu ameliyattan sonra da 40 cm olduğunu öğrendik diyen Remzi Özen " endokrin dahil her yeri gezdik fakat çareyi Şehir Hastanesinde bulduk" diye konuştu.

Hasta Seda Özen ise "Yaklaşık 3 yıldır karın ağrısı ve şişkinlik problemleri ile mücadele ettim" diyerek, geçirdiği operasyon sonrası kendini çok iyi hissettiğini, aldığı sağlık hizmetinin beklentisinin çok üstünde olduğunu, çalışan tüm personele ilgi ve alakasından duyduğu memnuniyetini belirterek Kayseri Şehir Hastanesini sağlık problemi olan herkese tavsiye etti.

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