Karın ağrısı şikayetiyle gitti, yumurtalığından 20 kilogram kitle çıktı - Son Dakika

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, yumurtalığından 20 kilogram kitle çıktı

29.03.2021 18:43

- Karın ağrısı şikayetiyle gitti, yumurtalığından 20 kilogram kitle çıktı Antalya'nın Alanya ilçesinde 54 yaşındaki Havva Yılmaz, şiddetli karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle başvurduğu hastanede yumurtalığında 20 kilogram ağırlığında büyüklüğü 40 santim çapında kitle olduğunu belirlendi.

- Karın ağrısı şikayetiyle gitti, yumurtalığından 20 kilogram kitle çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 54 yaşındaki Havva Yılmaz, şiddetli karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle başvurduğu hastanede yumurtalığında 20 kilogram ağırlığında büyüklüğü 40 santim çapında kitle olduğunu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Yılmaz, sağlığına kavuştu.

Alanya'da yaşayan Havva Yılmaz, isimli şiddetli ağrı, şişkinlik ve bulantı şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Yılmaz'ın yumurtalığında 20 kilogram ağırlığında 40 santim gelen kitle olduğunu saptandı. Yılmaz bunun üzerine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Muhammet Serhat Yıldız ile Uzman Öğr. Üyesi Dr. Meral Tuğba Çimşir ve Op. Dr. Büşra Yıldız tarafından ameliyata alındı. Başaralı geçen ameliyat Yılmaz, sağlığına kavuştu. Bir süre normal odada kalan Yılmaz taburcu oldu.

"Kilolarımdan ve ağrılarımdan bir anda kurtuldum"

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Havva Yılmaz, "Böyle bir durumla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Kilo aldım zannediyordum. Doktorlarım sayesinde yeniden hayata tutundum. Yükümü artık taşıyabiliyorum. Kilolarımdan ve ağrılarımdan bir anda kurtuldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Gururluyuz"

Başarılı ameliyat sonrası hastayı serviste ziyaret eden Dr. Öğr. Üyesi Çimşir, "Bir buçuk saat süren ameliyatımız oldukça başarılı geçti. Kendisini sağlığına kavuşturduğumuz için onurlu ve gururluyuz" diye konuştu.

"başarılı bir iş çıkardık"

Op. Dr. Muhammet Serhat Yıldız ise şunları söyledi: " Havva Hanımda yapılan tetkikler sonucunda abdominal bir kitle gördük. Hastamızın onayını alarak doktor arkadaşlarla birlikte ameliyat kararı aldık. Kitlenin büyüklüğü ve yeri nedeniyle operasyonun zorlu geçeceğini biliyorduk. Başından beri doğru kararlar alarak başarılı bir iş çıkardık.

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, yumurtalığından 20 kilogram kitle çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, yumurtalığından 20 kilogram kitle çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, yumurtalığından 20 kilogram kitle çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, yumurtalığından 20 kilogram kitle çıktı

Havva Yılmaz, Antalya, Alanya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Karın ağrısı şikayetiyle gitti, yumurtalığından 20 kilogram kitle çıktı - Son Dakika


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