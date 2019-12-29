Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, 10 dakika sonra doğum yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, 10 dakika sonra doğum yaptı - Son Dakika

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, 10 dakika sonra doğum yaptı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Acil Servis'e karın ağrısı şikayetiyle başvuran Yasemin A. (33), 9 aylık hamile olduğunu öğrendi.

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, 10 dakika sonra doğum yaptı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Acil Servis'e karın ağrısı şikayetiyle başvuran Yasemin A. (33), 9 aylık hamile olduğunu öğrendi. Hamile olduğunu öğrenerek şok olan kadın, 10 dakika sonra doğumhaneye alınarak erkek çocuk dünyaya getirdi.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Yasemin A., karın ağrısı şikayeti nedeniyle eşiyle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis'ine geldi. Yasemin A.'yı tedaviye alan doktorlar, karın ağrısının nedenini öğrenmek için bir takım test yaptı. Bir süre sonra testlerin sonuçlarını alan doktorlar, Yasemin A.'nın 9 aylık hamile olduğunu tespit etti. Sancı çekmeye başlayan kadın, doğumhaneye götürüldü. Hamile olduğunu doğumdan 10 dakika önce öğrenen Yasemin A., erkek çocuk dünyaya getirdi. Yasemin A.'nın dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiği öğrenildi.


Acil Servis, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:49 Kaynak: DHA
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