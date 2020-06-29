Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, vücudunda şişe olduğu ortaya çıktı (2) - Son Dakika

GENEL CERRAHİ UZMANI: SALDIRI AMAÇLI YAPILMIŞ OLABİLİR
Karaman'da Özel Selçuklu Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Zihni Kocaerkek, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E.'nin (27) çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe çıkması olayını değerlendirdi. Bu tür vakalarda neler yapılması gerektiğini anlatan Kocaerkek, şunları söyledi:
Cismin büyüklüğüne göre müdahale yönetimin değişebileceğini ifade eden Kocaerkek, "Böyle bir hastayla karşılaştığımız zaman öncelikle hastandan örnek aldıktan sonra gerekli tetkikler yapılıp sfinkter gevşetilip hastanın ıkınması söylenir, cismin büyüklüğüne göre ıkınma sırasında vakum gibi cihazlarlar da kullanılır. Yabancı cisim sokulmasıyla ilgili saldırı amaçlı ise bu tür vakalarda sfinkter yaralanması veya anal bölgede yaralanmalar meydana gelir. Bu cisim çıkartıldıktan sonra bu tür yaralanmaların derhal tamir edilmesi tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmediğinde ileride hastanın birçok problemi ortaya çıkabilir. Burada cismin girdikten sonra yaptığı travma şudur; başlangıçta anal bölgede sfinkter yaralanması başta olmak üzere bağırsak delinmesi ve ödem oluşması yaşanır. Üst bölgedeki cisimlerin çıkarılması bu anlamda zorluk ifade eder. Bu tür vakalarda genel anestezi altında karın açılarak cismin görülüp çıkarılması daha uygun olur. Özellikle cinsel saldırı amaçlı yapılmış bir olay ise bu hastanın travmatik yaralanması dışında psikolojik olarak da hastayı etkiler. Bu tür hastalarda tedavide mutlaka cerrahi müdahalenin yanı sıra psikolojik olarak da tedavi olması gerekir. Bu vakalar toplumumuzda yaygın olarak gördüğümüz vakalardandır. Bu tür olayların çoğu gizlendiği için ortaya çıkmıyor" diye konuştu.
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