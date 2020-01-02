Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölen çocuk toprağa verildi - Son Dakika
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Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölen çocuk toprağa verildi

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk defnedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk defnedildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Dilvin Ak, durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakım ünitesine alındı.

Dilvin Ak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşam mücadelesini yitiren Ak'ın ailesi, hastanenin ihmali bulunduğunu iddia ederek savcılığa başvurdu.

Ak'ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Durasıllı Mahallesi'ne getirilen cenaze, camide kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağı verildi.

Cenaze töreninde, Dilvin'in annesi Fadime Ak ve dedesi Servet Ak ile Beşeylül Ortaokulundaki sınıf arkadaşları gözyaşı döktü.

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölen çocuk toprağa verildi

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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