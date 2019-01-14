Son Dakika Haberleri: Karın Ağrısı Şikayetiyle Gittiği Hastanenin Tuvaletinde Düşük Yaptı İddiası

Karın Ağrısı Şikayetiyle Gittiği Hastanenin Tuvaletinde Düşük Yaptı İddiası

34 dakika önce

ANTALYA'da, 17 yaşındaki H.A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde iddiaya göre düşük yaptı.

Karın Ağrısı Şikayetiyle Gittiği Hastanenin Tuvaletinde Düşük Yaptı İddiası, System.String[]
ANTALYA'da, 17 yaşındaki H.A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde iddiaya göre düşük yaptı. H.A. tedaviye alınırken, bebeğin cinsiyeti ya da kaç aylık olduğu ile ilgili bilgi verilmedi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. H.A. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Acil servisten girişi yapılan H.A., bir süre sonra tuvalete gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, H.A. tuvalette bebeğini düşürdü. H.A.'nın çığlıklarını duyan diğer hastaların yakınları hastane görevlilerine haber verdi. Tuvaletten alınan H.A., doğumhanede tedaviye alındı. 

Bebeğin cinsiyeti ve kaç aylık olduğu konusunda bilgi verilmizken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:44 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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