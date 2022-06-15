Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 233 cisim çıkarıldı - Son Dakika
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 233 cisim çıkarıldı

15.06.2022 20:21

Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin midesinden çıkanlar doktorları şok etti. Ultrason ve röntgen filmi çekilen hastanın midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 cisim çıkarıldı.

İpekyolu ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.D, yakınları tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü. Ultrason ve röntgen filmi çekilen hastanın midesinde çok sayıda parça olduğu belirlendi.Bunun üzerine Genel Cerrahi Servisinde ameliyata alınan Z.D'nin midesinde, 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 malzeme çıkarıldı. İki saat süren ameliyat sonucu midesi temizlenen ve yiyecek verilmeye başlanan hasta, birkaç gün içinde taburcu olacak.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı

"ERİŞKİN YAŞLARDA GÖRÜLEN BİR DURUM DEĞİL"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Serhat Binici, AA muhabirine, hastanın midesinde değişik çaplarda metal ve taş parçalarının olduğunu tespit ettikten sonra endoskopi yaptıklarını söyledi.Midedeki parçaları görünce açık ameliyat yapmaya karar verdiklerini anlatan Binici, şu bilgileri verdi: "Ameliyat esnasında çivilerden bir iki tanesinin mide duvarını geçtiğini gördük. Kalın bağırsakta değişik ebatlarda iki metal parça ve iki taş olduğunu izledik. Midesini açtığımızda pil, mıknatıs, çivi, metal para, cam parçası, vidalar olduğunu gördük. Midesini tamamen temizledik. Erişkin yaşlarda gördüğümüz bir durum değil, daha çok çocukluk çağında ve bilinçsizce yutulan yabancı cisimler oluyor. Erişkin yaş grubunda genelde psikiyatri hastaları, mahkumlar veya istismar olaylarında görülebiliyor."

"YAVAŞ YAVAŞ YİYİP İÇMEYE BAŞLADI"

Daha önce de bir hastasının 75 tane çivi yuttuğunu belirten Binici, "Çivilerden iki tanesi soluk borusuna kaçmıştı. O hastamızı da taburcu ettik. Şu an hastamızın sağlık durumu stabil seyrediyor. Yavaş yavaş yeme içmeye başladı. Serviste takip ediyoruz." dedi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin midesinden çıkanlara doktorlar bile inanamadı

"VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLİ OLMALARINI İSTİYORUZ"

Başhekim Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden ise "Yabancı cisim yutan psikotik hastalık tanısı olan hastamızın cerrahi tedavisi Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalımızda başarıyla gerçekleştirildi. Çocuklar ve psikyatrik tanılı hastalarımızın yabancı cisim yutma tehlikesine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"DOKTORLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Hastanın ağabeyi Burhan Demir de karın ağrısı şikayeti yaşayan kardeşini hastaneye getirdiğinde karnındaki cisimlerin tespit edildiğini belirterek, "Bu hastaneye sevk edildi. Burada yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı ve midesinden bu cisimler çıkarıldı. Doktorlara ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Dursun Odabaş, Ameliyat, Van, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 233 cisim çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 233 cisim çıkarıldı - Son Dakika
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