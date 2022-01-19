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Karın ardından ekmek kuyruğu - Son Dakika

Karın ardından ekmek kuyruğu

19.01.2022 22:39

Karın ardından ekmek kuyruğu Gaziantep'te iki gündür devam eden yoğun kar sebebi ile hayat durma noktasına geldi.

Karın ardından ekmek kuyruğu

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki gündür devam eden yoğun kar sebebi ile hayat durma noktasına geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki günden bu yana devam eden kar sebebi fırınlar ekmek dağıtamaz noktaya geldi. Yolların kapalı olmasından dolayı ekmek çarşı merkezinde fırıncıların araçlarında satılıyor.

İlçe kaymakamlığı ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor. İl merkezine gidiş yolunun ve köy yollarının kapalı olmasından dolayı diyaliz hastalarının hastaneye sevkleri yapılamıyor.

Tırların yolu kapatmasından dolayı birçok araç ve insanlar yollarda kaldı. Acil sağlık ekipleri, vakalara iş makinelerinin öncülüğünde ilerleyebildi.

Karın ardından ekmek kuyruğu
Karın ardından ekmek kuyruğu

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Gaziantep, İslahiye, Hisarcık, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karın ardından ekmek kuyruğu - Son Dakika


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