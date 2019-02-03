Son Dakika Haberleri: Karın Cefasını Sefaya Çevirdiler

Karın Cefasını Sefaya Çevirdiler

8 dakika önce

Bitlis'te metreleri geçen karın cefasını sefaya çeviren vatandaşlar, mangal yakıp piknik yaptı.

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Bitlis'te metreleri geçen karın cefasını sefaya çeviren vatandaşlar, mangal yakıp piknik yaptı.

Şehir merkezinde 2, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 4 metreyi bulan kar kalınlığının cefası, bazı vatandaşlar tarafından sefaya dönüştürüldü. Karın başkenti olarak bilinen Bitlis'te, vatandaşlar kar üstünde mangal keyfi yaparak çay içmenin tadını çıkarıyor. Bu yıl yağan kardan dolayı köy yolları kapanıp tek katlı evler adeta karda kaybolurken, vatandaşlar da hem karın zahmetini çekip hem de sefasını sürdürüyor.

Bitlis- Baykan karayolu üzerinde mangalda et pişiren vatandaşlardan Orhan Akkoyun, Bitlis'te çok kar yağdığını belirterek, "Her yıl cefasını çok çekiyoruz. Bir kere de olsun dedik ki sefasını sürelim. Onun için buraya geldik. Mangalımızı ve çayımızı alıp keyfimize bakacağız" dedi.

Yoldan geçenleri de misafir etmeyi ihmal etmeyen Bitlisliler, onlara mangalda et ile çay ikramında bulunuyorlar.

Diyarbakır'a giden Ali Aslan isimli vatandaşı ve yanındakileri de misafir eden Bitlisliler, onlara kar üstünde mangal keyfini tattırdılar.

Ali Aslan, Bitlis-Baykan karayolunu kullanarak Diyarbakır'a gideceğini belirterek, Bitlislilerin kendilerini misafir ettiğini söyledi. Aslan, ilk defa böyle bir deneyim yaşadığını ifade ederek, Bitlislilerin çok misafirperver olduklarını da sözlerine ekledi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:54 Kaynak: İHA

Kar, Bitlis, Güncel
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