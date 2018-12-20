Son Dakika Haberleri: Karın En Tatlı Hali "Karsambaç"

Karın En Tatlı Hali "Karsambaç"

2 saat önce

Karın en tatlı hali "karsambaç" Kazdağları'nda karın tadını yiyerek çıkartıyorlarBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Kazdağları'nı beyaza boyadı.

Karın en tatlı hali "karsambaç"
Kazdağları'nda karın tadını yiyerek çıkartıyorlar

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Kazdağları'nı beyaza boyadı. Dağa çıkanlar ise karın tadını oynayarak değil yiyerek çıkartıyor.
Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı Kazdağları'na ayrı bir güzellik katarken, bölge insanı karın keyfini farklı bir şekilde çıkartıyor. Birçok insan kar topu savaşı, kayak yapmayı tercih ederken, Kazdağları'nda karın keyfi yiyerek çıkartılıyor. Kazdağları'nda ikinci kar yağışından sonra yenilen karsambaç adlı kar tatlısı büyük rağbet görüyor. Temiz bir bölgeden toplanan kar, üzüm pekmezi ile karıştırılıp karsambaç yapılıyor. Bunun hastalıklara iyi geldiği iddia ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:46 Kaynak: İHA

Havran, Edremit, Kazdağları, Kar, Genel
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