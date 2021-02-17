Karın etkili olduğu İstanbul'da duyulan gök gürültüsü tedirginlik yarattı! Uzmanlar nedenini açıkladı - Son Dakika

İstanbul'da ve Marmara Bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Güne bembeyaz bir görüntüyle uyanan vatandaşlar, duyulan gök gürültülerine ise bir anlam veremedi. Peki kar yağarken gök gürültüsü duyulması normal mi? İşte herkesin merak ettiği soruların yanıtları.

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ NEDEN OLUR?

Kar yağarken gök gürültüsü genellikle kıyı bölgelerde görülür. Çünkü denizin üzerindeki hava soğuktur. Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava, üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü oluşuyor.

KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK NEDEN ÇAKAR?

Her kar yağdığında gök gürültüsü ya da şimşek olayı gerçekleşmez. Kar yağarken gök gürültüsü olayı genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Bu durum için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekir. Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan konuyla ilgili ''Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükseliyor. Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Zaman zaman karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir." dedi.