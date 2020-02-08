Karın etkili olduğu Karabük-Bolu kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Yoğun kar nedeniyle D-100 kara yolunun Karabük- Bolu geçişindeki ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasında bulunan D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi Kemikli rampaları geçişi ile Söğütlüçeşme yokuşunda yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu arada, Safranbolu ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle sürücüler, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde güçlükle ilerleyebiliyor.

Öte yandan, Karabük- Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kaya parçaları ve toprak, Bolkuş mevkisinde yola sürüklendi. Yoldaki ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Yoğun kar nedeniyle kentte oynanacak amatör futbol ligi müsabakalarının ertelendiği açıklandı.