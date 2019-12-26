Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (3) - Son Dakika

50 SAAT SONUNDA ELEKTRİK VERİLDİ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kar nedeniyle elektriklerin kesilmesinin ardından TEİAŞ ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ana hatta enerji verildi. TEİAŞ'ın kopan 154 bin voltluk iletim hattındaki arızayı gidermesinin ardından AKEDAŞ da ilk etapta şehir merkezine elektrik enerjisini verdi. Salı günü saat 18.00 sıralarında karanlığa gömülen ilçe, 50 saatlik bir çalışmanın sonunda aydınlatıldı.Birçok direk devrilmesi ve iletim hattının kopması nedeniyle ilçenin tamamına elektrik enerjisi verilmediği, bu arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.