Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (3) - Son Dakika

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Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (3)
6 saat önce
50 SAAT SONUNDA ELEKTRİK VERİLDİKahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kar nedeniyle elektriklerin kesilmesinin ardından TEİAŞ ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ana hatta enerji verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
50 SAAT SONUNDA ELEKTRİK VERİLDİ
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kar nedeniyle elektriklerin kesilmesinin ardından TEİAŞ ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ana hatta enerji verildi. TEİAŞ'ın kopan 154 bin voltluk iletim hattındaki arızayı gidermesinin ardından AKEDAŞ da ilk etapta şehir merkezine elektrik enerjisini verdi. Salı günü saat 18.00 sıralarında karanlığa gömülen ilçe, 50 saatlik bir çalışmanın sonunda aydınlatıldı.Birçok direk devrilmesi ve iletim hattının kopması nedeniyle ilçenin tamamına elektrik enerjisi verilmediği, bu arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
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