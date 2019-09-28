Son Dakika Haberleri: Karın germe ameliyatında dikkat edilmesi gerekenler
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Karın germe ameliyatında dikkat edilmesi gerekenler

31 dakika önce

Doç. Dr. Hakan Kerem, "Karın Germe" olarak da bilinen "Abdominoplasti" ameliyatı dünyada birden fazla doğum sonrası aşırı sarkık derilerinden ve karın çatlaklarından kurtulmak isteyen kadınların ve aşırı kilo kaybı yaşamış erkeklerin en gözde uygulamalarından biri olduğunu belirtti.

Karın germe ameliyatında dikkat edilmesi gerekenler, System.String[]

Doç. Dr. Hakan Kerem, "Karın Germe" olarak da bilinen "Abdominoplasti" ameliyatı dünyada birden fazla doğum sonrası aşırı sarkık derilerinden ve karın çatlaklarından kurtulmak isteyen kadınların ve aşırı kilo kaybı yaşamış erkeklerin en gözde uygulamalarından biri olduğunu belirtti.


Fazlalık deri çıkarıldığında tüm karnın, bel çevresi, göbek deliği ve bel hatlarınız şekillenecek, karnınız düzleşeceği ve karın kaslarının işlevini düzeleceğini anlatan Doç. Dr. Hakan Kerem, "Bunun sonucunda, genellikle egzersiz esnasında nefes alış verişinizi güçlendirecek ek bir etki de yaratılmış olmaktadır. Karın germe ameliyatının en önemli kısmı, ayrılmış karın kaslarının (diastasis recti) düzeltilmesi için bu kasların onarılmasıdır. Çünkü karın kasları, birden fazla doğum sonrasında sıklıkla görüldüğü gibi, eğer fazla miktarda birbirlerinden ayrılmışsa karnı düz tutmada etkili olamaz. Ayrıca iyi bir şekilde iyileşmemiş olan sezaryen yara izlerinin de karın germe işlemi esnasında estetik olarak düzeltilmesi hastaya ek bir fayda sağlamaktadır" diye konuştu.


Doç. Dr. Hakan Kerem, karın germe ameliyatının hedeflerini ise şöyle aktardı; "Karın bölgesindeki fazlalık sarkmış deriyi çıkarmak, Ayrılmış karın kaslarını (rektus diastasis) düzeltmek ve karın kaslarına pozisyonunu ve fonksiyonunu geri kazandırmak, Kadınlarda, kalça ve bel bölgesine daha genç, feminen (kadınsı), yarı-kum saati veya kum saati görüntüsünü geri vermek, Erkeklerde ise daha sıkı, daha maskülen (erkeksi) bir karın ve bel bölgesi oluşturmak."


Doç. Dr. Hakan Kerem, karın germe uygulaması için dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle sıraladı; "Plastik cerrahınız komple bir karın germe, mini karın germe ya da liposuction işlemlerinin size faydası olup olmayacağını belirlemek adına aşağıdaki faktörleri değerlendirecektir: Karın bölgesindeki gevşek, fazlalık deri miktarı ve çatlak izlerinin şiddeti, Göbek deliğindeki bozulma ve gevşeme miktarı, Rektus kaslarındaki kas ayrılma derecesi, Bel çevresindeki yağlanmanın fazla olmasından kaynaklı "kareleşme" miktarı." - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:22 Kaynak: İHA
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