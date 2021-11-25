Karın Germe İşleminin Önemi - Son Dakika

Bu doğrultuda yapılan egzersiz hareketleri ve diyet programları istenilen sonucu sunmadığı takdirde cerrahi müdahale kaçınılmaz olur. Karın germe ameliyatı ile kötü görüntüye neden olan sarkmalar ortadan kalkar.

Karın Germe Ameliyatı Nedir?

Sıkı ve düz bir karına sahip olmak amacıyla cerrahi operasyonlardan biri olan karın germe ameliyatı etkili bir çözüm yoludur.

Karın Germe Operasyonu Neden Yapılır?

Karın germe operasyonu daha çok estetik amaçlı tercih edilir. Çünkü gevşemiş ve sarkmış karın kasları görüntü itibariyle kötü görünür. Bu nedenle genç ve düzgün bir vücuda sahip olmak amacıyla karın germe operasyonu uygulanır.

Karın Germe Operasyonu Ne Kadar Sürer?

Karında meydana gelen yağlanma ve deformasyon ameliyat süreci üzerinde etkilidir. Dolayısı ile kapsamlı bir karın germe operasyonu üç dört saat içerisinde tamamlanır.

Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Kişinin dinlenmesi ve yaşam kalitesi doğrultusunda iyileşme süreci de hızlanır. Ameliyattan 1 hafta sonra dikişler ve hastanın özel korse giymesi önerilir.

Karın Germe Ameliyatı Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Karın germe ameliyatı öncesinde hastanın yapılacak ön görüşme sırasında detaylı bilgilendirilmesi gerekir. Hastanın ameliyata hazır olabilmesi için sigara, alkol, takviye ürün ve kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durması gerekir.

Karın Germe Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Germe işlemi cerrahi bir müdahale olduğu için ameliyat sonrası hastanın ani hareketlerden kaçınması ve ağır iş yapmaması gerekir. Ayrıca enfeksiyon riskine karşı düzenli aralıklarla pansuman yapılmalıdır.

Karın Germe Fiyatları 2021

Güncel karın germe ameliyat fiyatları kliniklerin belirlediği yöntemler ve ek hizmetler doğrultusunda belirlenir.

Bölgesel İncelme Nedir?

Bölgesel incelme bir zayıflama tekniği değildir. Sadece vücudun belli noktalarında bulunan inatçı yağlardan kurtulmayı amaçlayan uygulama biçimidir.

Bölgesel İncelme Nasıl Uygulanır?

Bölgesel incelme farklı teknolojik özelliklere sahip cihazlar yardımı ile yapılır. Bu doğrultuda daha çok ultrasonik ses dalgaları tercih edilir. Böylece yağ hücreleri parçalanarak vücuttan uzaklaştırılır.

Bölgesel İncelme Avantajları Nelerdir?

Bölgesel fazla kilolardan kurtulmak amacıyla uygulanan bölgesel incelme birçok açıdan avantaj sağlar. Vücudun şekilli ve estetik durmasını sağlar. İnatçı yağları vücuttan uzaklaştırarak kısa sürede tamamlanır.

Seanslar halinde düzenlenir ve iyileşme süreci gerektirmez. Yeni nesil teknolojik cihazlar sayesinde pek çok bölgesel incelme yöntemi ameliyatsız bir şekilde uygulanır. Bu nedenle işlem sonrası kişiler günlük yaşantılarına devam edebilirler.

Bölgesel Olarak Kaç Santim İncelebilirim?

Vücut analizi sonucunda uygulanan bölgesel incelme ile en fazla 25-30 kilo verilir. Bu da beş altı santimlik bir incelme sağlar.

Bölgesel İncelme Tedavi Güvenli Midir?

Teknolojik cihazlar sayesinde günümüzde artık bölgesel incelme tedavi yöntemleri içerisinde ameliyatsız uygulamalar daha çok tercih ediliyor. Bu nedenle cerrahi müdahale gerektirmeyen bu uygulamalar son derece güvenilirdir.

Bölgesel İncelme Tedavisi Ağrılı Mıdır?

Bölgesel incelme yöntemleri daha çok ağrısız işlemlerdir. Dolayısıyla günümüzde kullanılan Bu uygulamalar hasta konforunu en üst düzeyde sağlar.

Değişimi Ne Kadar Sürede Fark Ederim?

Yağ yakımında kullanılacak teknoloji oldukça önemlidir. Çünkü bazı yöntemler tek seans halinde uygulanırken bazıları daha çok seans gerektirebilir. Fakat İlk birkaç seanstan sonra vücuttaki değişim gözle görülür bir şekilde fark edilir.

Bölgesel İncelme Fiyatları 2021

Bölgesel incelme fiyatları ile ilgili bilgiler 2021 yılı itibariyle güncellenerek ilgili kişilere yapılan ön görüşmeler sırasında detaylı bir şekilde aktarılır.

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