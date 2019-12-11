Karın güzelliği Şeytan Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karın güzelliği Şeytan Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Karın güzelliği Şeytan Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu

6 saat önce

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Şeytan Kalesi", karın yağmasıyla güzel bir görüntüye büründü.

Karın güzelliği Şeytan Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Şeytan Kalesi", karın yağmasıyla güzel bir görüntüye büründü.

Son dönemde özellikle sosyal medyada adından sıkça söz edilen ve her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Şeytan Kalesi, kış aylarında da çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Karın yağmasıyla Karaçay Kanyonu'nun ortasındaki yüksek kayalıkların üzerindeki konumuyla ayrı bir güzellik sunan kale, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sarp kayalıkların arasında bulunan kaleyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar araçlarıyla kara yolundan bir patika yol yakınına kadar gelip buradan kaleye yürüyor.

Kaleye gelen vatandaşlar, burayı gezdikten sonra beyaza bürünmüş kanyonu ve tarihi yerleri fotoğraflıyor.

Vatandaşlardan Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karın yağmasıyla Şeytan Kalesi'nin çok güzel göründüğünü söyledi.

Tarihi yerde çok güzel fotoğraflar çektiğini ifade eden Güneş, "Beklediğimizden daha güzel bir yermiş karın yağması da hem kaleye hem de kanyona ayrı bir güzellik katmış, herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer. Burada kaleyi gezdik çok güzel fotoğraflar çektik. Turistleri özellikle de kış aylarında bekliyoruz beyaz örtüyle buluşan bu tarihlerin ne kadar güzel kareler çıkardıklarını görsünler bence." dedi.

Vatandaşlardan Fatih Taş ise ilk defa Şeytan Kalesi'ne geldiğini ve çok güzel bir doğa ve manzarayla karşılaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Buranın fotoğraf ve videolarını internetten görüp çok beğenmiştim fırsatım olunca bende gelip ziyaret ettim. İnternetten bakarken yaz fotoğraflarını görmüştüm, bugün geldiğimizde kar yağmıştı, karın yağması kalenin güzelliğine güzellik katmış beklediğimden daha güzelmiş, büyük hayranlık uyandırdı. Kar örtüsüyle mükemmel bir manzara var bol bol fotoğraf ve video çektik, gezdik, dolaştık, kar buraya harika bir ortam oluşturmuş turistlere kış aylarında buraya gelip ziyaret etmelerini tavsiye ederim."

Ardahan, Karaçay, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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