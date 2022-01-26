KARIN İÇİNDE ZIPLAYIP YUVARLANAN ATIN SEVİNCİ GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİ - Son Dakika

Antalya'nın yüksek kesimlerde yer alan İbradı ilçesinde lapa lapa yağan karın tadını İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'nun atı 'Ahu' çıkardı. Bembeyaz ağaçların arasında zıplayıp yuvarlanan atın sevincini görenlerin içini ısıttı.

Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Önceki gece 03.00 sıralarında başlayan kar yağışıyla Antalya kent merkezine 29 yıl sonra düştü. Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Kent genelinde kar yağışına en çok çocuklar sevinerek kartopu oynadı. Antalya'nın yüksek kesimlerinde yer alan İbradı ilçesinde ise yoğun kar yağışı yaşandı. İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'nun 'Ahu' isimli atı ise bembeyaza bürünen ağaçlık alanda karın tadını çıkardı. Lapa lapa kar yağarken zıplayan ve karda yuvarlanan atın kar sevinci görenlerin içini ısıttı.

İLK KEZ KAR GÖREN AT, SEVİNÇTEN YUVARLANDI

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, "İlçemizde kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor. Kar nedeniyle sık sık köy yollarımızı kürüyoruz. İlçemizde bulunan yaklaşık 20'ye yakın sokak hayvanlarını unutmuyor onları mamalarla besliyoruz. Bende yaklaşık 6 ay önce İzmir'den at sahiplendim. İsmini Ahu koydum. 3 yaşında olan atım Ahu ilk defa kar gördü. O anları kayıt altına aldık. Kar yağınca hem şaşkın hem de çok mutlu oldu. Yerinde duramadı karın içinde yuvarlandı ve oynadı" dedi.