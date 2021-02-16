Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu - Son Dakika

Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu

16.02.2021 09:21

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinin beyaz örtüye bürünmesi sonrası serbest bırakılan ayı ve kurdun karda eğlendiği o anlar yüzleri gülümsetti.

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinin beyaz örtüye bürünmesi sonrası serbest bırakılan ayı ve kurdun karda eğlendiği o anlar yüzleri gülümsetti. Ayının bakıcısı ile güreştiği dakikalar ise ilginç anlara sahne oldu.

İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı sonrası kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği Çekmeköy'deki bir hayvanat bahçesinde bulunan ayı ve kurt ise karın keyfini çıkardı. Ayı Silva, bakıcısıyla oyunlar oynayıp, karda yuvarlanırken, kurt ise karın tadını geniş alanda koşular yaparak çıkardı. Karda doyasıya eğlenen ayı ve kurdun o anları ise yüzleri gülümsetti.

"KAR TANELERİNİ ELLERİYLE TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Tesis sahibi Burak Memişoğlu, "Ayı Silva, birçok hayvanla beraber oyunlar oynayabilen bir canlı. Silva bugün de bakıcısıyla beraber adeta güreş tuttu. Henüz 2 yaşında ve her kar yağdığında kar tanelerini elleriyle tutmaya çalıştığını görüyoruz. Biz de onun için sosyal aktiviteleri oldukça genişletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya- Muharrem Çam/İHA)

Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu
Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu
Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu
Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu
Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu
Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu
Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu
Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu
Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu
Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu

İstanbul, oyunlar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray yönetimi, Marcao ve Onyekuru'nun Kasımpaşa maçındaki fotoğrafını Florya'da duvara asacak Mesut Özil şampiyonluk için iddialı: Takıma daha fazla katkım olacak ve zafer için her şeyi yapacağız Bayern-Bielefeld maçının ilk yarısında kardan bembeyaz olan saha, ikinci yarıda temizlenerek eski haline getirildi Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu! Performansı sosyal medyada gündem oldu Alacak-verecek kavgasında silahlar çekildi! 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor
Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı         
09:18
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor         
08:31
Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor         
08:28
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak         
08:01
Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı         
03:34
Annesini boğazından bıçaklanmış halde bulan genç gözaltında! Polis şüpheli ölümü araştırıyor Annesini boğazından bıçaklanmış halde bulan genç gözaltında! Polis şüpheli ölümü araştırıyor         
00:58
Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı         
23:52
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti         
21:58
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı         
21:36
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
16:16
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 09:30:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei