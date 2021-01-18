Karın keyfini çıkaran çocuklar barikat olup ekipleri sokağa sokmadılar - Son Dakika

Karın keyfini çıkaran çocuklar barikat olup ekipleri sokağa sokmadılar
18.01.2021 17:32
Çekmeköy kar temizleme araçlarının önüne geçen çocuklar, oyun oynadıkları için karların temizlenmesine engel oldular.
Çekmeköy kar temizleme araçlarının önüne geçen çocuklar, oyun oynadıkları için karların temizlenmesine engel oldular.
Çekmeköy Belediyesi ekiplerinin sokağa girmesine engel olmak için ellerindeki naylonlar ve tahta parçalarıyla dozerin önüne geçen çocuklarla, belediye ekipleri arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. İstanbul'da uzun bir aradan sonra yağan kara kavuşan çocukların "Biz böyle çok eğleniyoruz, akşama kadar kayacağız" demesi üzerine ekipler sokağın temizlenmesi işini akşam saatlerine erteledi.
(İHA)
Son Dakika İzmir'de simit fiyatı 2 lira oldu Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Evsiz adam, fuar alanındaki gölette ölü bulundu ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi