Karın keyfini çocuklar çıkardı - Son Dakika

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Karın keyfini çocuklar çıkardı

Edirne'de kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti

EDİRNE - Edirne'de, dün gece yarısı etkili olmaya başlayan kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor. Kenti beyaz örtü ile kaplayan karın keyfini ise çocuklar çıkardı. Kent genelinde etkisini sürdüren kar kalınlığı ise 20 santimetreyi aştı.

'Kar yağıyor, çok mutluyuz' diyen minik kalpler, beyaz örtünün keyfini çıkardı. Birbirleri ile kartopu savaşı oynayan çocuklar, kalınlığı 20 santimetreyi aşan kar zemininde, adeta yüzdü.

Kısıtlamaya kısa bir 'kar' molası

Beyaz örtü ile kaplanan şehirde, kar güzel görüntüler oluşturdu. Hafta sonu kısıtlaması olsa da minikler, karı görünce dayanamayıp, evlerinin önünde kısa süre de olsa, karın keyfini yaşadı.

Kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

Öte yandan, hem tipi hem de rüzgarın etkisi de devam ederken, bölgede kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaştı.