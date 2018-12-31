Son Dakika Haberleri: Karın Keyfini Kızak Kayarak Çıkardılar

Karın Keyfini Kızak Kayarak Çıkardılar

47 dakika önce

Karın keyfini kızak kayarak çıkardılarERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yağan karın tadını onlarca vatandaş gece saatlerinde kızak kayarak çıkardı.

Karın keyfini kızak kayarak çıkardılar

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yağan karın tadını onlarca vatandaş gece saatlerinde kızak kayarak çıkardı.
İspir merkezde biraraya gelen onlarca vatandaş, rampadan aşağı kızakla kayarak çocuklar gibi eğlendi. Ateş yakıp ısınan, müzik eşliğinde de halaylar çeken vatandaşlar biryandan da kızak kayarak neşeli saatler geçirdi.
Vatandaşların kar keyfine İspir Kaymakamı Faruk Erdem'de eşlik etti
Yaklaşık 2 saat boyunca kızak keyfi yaşayan vatandaşlar, daha sonra evlerine dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:48 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayvanlara Yem Götürürken Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anları Cep Telefonuna Kaydetti Uludağ'da Adım Atacak Yer Kalmadı

Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:35:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karın Keyfini Kızak Kayarak Çıkardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]