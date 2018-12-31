Karın Keyfini Kızak Kayarak Çıkardılar
47 dakika önce
Karın keyfini kızak kayarak çıkardılarERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yağan karın tadını onlarca vatandaş gece saatlerinde kızak kayarak çıkardı.
Karın keyfini kızak kayarak çıkardılar
ERZURUM - Erzurum
'un İspir
ilçesinde yağan karın tadını onlarca vatandaş gece saatlerinde kızak kayarak çıkardı.
İspir merkezde biraraya gelen onlarca vatandaş, rampadan aşağı kızakla kayarak çocuklar gibi eğlendi. Ateş yakıp ısınan, müzik eşliğinde de halaylar çeken vatandaşlar biryandan da kızak kayarak neşeli saatler geçirdi.
Vatandaşların kar keyfine İspir Kaymakamı Faruk Erdem'de eşlik etti
Yaklaşık 2 saat boyunca kızak keyfi yaşayan vatandaşlar, daha sonra evlerine dağıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:48 Kaynak: İHA
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