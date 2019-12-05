Karın şişliği neden olur ve nasıl geçer? Karın şişliğine ne iyi gelir?

Karın şişkinliği pek çok kişinin hayatını etkileyen ve mide ile bağırsak şişkinliklerinin neden olduğu durumlardır. İnsan vücudunda yararlı bağırsaklar ile mide bakterilerinin meydana getirdiği bir miktar gaz bulunur. Oluşan bu gaz kişinin sağlığına herhangi bir olumsuz etki yapmaz. Ayrıca kişiyi de rahatsız etmez. Her ne kadar zararsız bir gaz gibi gözükse de eğer vücutta bu gaz miktarı artarsa bazı durumlar da ortaya çıkabilir. Özellikle kişinin vücudundan bu gaz tahliye edilmezse oluşan fazla hava nedeniyle organların duvarlarında bir gerilime meydana gelir.



Organların gerilmesine neden olan gaz, bazı komplikasyonları da beraberinde getirir. Özellikle karın şişliği halinde en fazla nefes darlığı, kontrolsüz şekilde gaz çıkarma ve karın ağrısı şeklinde bazı durumlar gözlemlenir.



Karın Şişliğinin Nedenleri



Karın şişliğinin nedenleri arasında;



1- Sindirim Sisteminden Gelen Rahatsızlıklar: Bağırsak sendromu, ülser ve gastrit gibi rahatsızlıklar nedeniyle bağırsak ve mide üzerinde gaz birikimi meydana gelir. Biriken gaz karın şişkinliğine neden olur.



2- Stres: Yoğun şekilde yaşanan stres özellikle bağırsak ve mide üzerinde basınca neden olur ve şişkinlik yapar.



3- Yanlış Beslenme: Karbonhidrat seviyesi yüksek besinler nedeniyle midede bir şişkinlik hissedilir.



4- Ödem: Vücutta biriken ödem yani fazla sıvı karın şişkinliğine yol açar.



Karın Şişliğini Azaltmak İçin Neler Yapılmalıdır?



Karın şişkinliğinin ana nedeni midede oluşan ve sıkışan gazlardır. Bu gazlar tahliye edilmediği sürece sürekli karın şişliği yaşanır. Karın şişliğini en aza indirmek ve oluşumunu engellemek için bazı durumlara dikkat etmek gerekir. Özellikle yemekleri olduğundan daha yavaş yemelisiniz. Çünkü hızlı yemek yemek daha fazla havanın yutulmasına neden olur. Yemek sırasında konuşmamaya ve yemekleri sindirerek yemeye dikkat etmelisiniz.



Stresten olduğunda uzak durmalısınız. Çünkü yoğun stres gaz birikimini artırır ve diğer organlara daha fazla basınç yapılmasına neden olur. Stresli ortamlardan uzak durarak bu problemi en aza indirebilirsiniz.



Karın Şişliği İçin Uzman Müdahalesi



Karın şişliğinin nedeninin doğru şekilde ortaya çıkartılması için mutlaka bir uzman desteğinden faydalanmak gerekir. Bu destek sonucunda sürekli devam eden karın şişliği için doktorlar endeskopi ve kolonoskopi gibi yöntemlere başvururlar.



Sürecin aşamasına ve kişideki hastalığa göre bireylere bir beslenme programı oluşturulabilir. Ayrıca mide ve bağırsakta farklı bir problem varsa doktor tarafından çeşitli yöntemlerle bu problemler de ortaya çıkartılır. Böylece karın şişliğinin ana nedenleri de uzman müdahalesi sayesinde anlaşılmış olur.



Karın Şişliğine Bitkisel Çözümler



Karın şişliği eğer geçici bir probleme dayanıyorsa sorunu bitkisel yöntemlerle de çözmek mümkündür. Özellikle karın şişliği için tercih edilen besinler ve bitkisel çaylar şişliği azaltmak için idealdir. Yapılan bitkisel yöntemler sonucunda halen şişlik geçmiyorsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Karın şişliğinde en büyük yardımcı rezene çayıdır. Bir şişlik hissediyorsanız rezene çayı demleyerek günlük 1 defa içmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca zencefil çayı da şişliği azaltmak için içilmesi gereken bitkisel çaylar arasındadır.



Karın Şişliğini Önlemek İçin Yapılması Gerekenler



- Karın şişliğini önlemek için mutlaka yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak gerekir.



- Uykudan kalkar kalmaz yemek yememeli ve geceleri yemek yemeyi bırakmalısınız.



- Fazla kilonuz bulunuyorsa mutlaka kilo vermeye özen göstermelisiniz.



- Mideniz için zararlı besinleri ve alışkanlıkları bırakmalısınız.



- Stresten ve hızlı yemek yemekten uzak durmanız gerekir.



- Sindirim sistemine yardımcı olan maden suyu içerek şişkinliği azaltabilirsiniz.