Karın şişliği şikayetiyle gittiği hastanede karnından 11 kilogramlık kitle çıkarıldı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvuran hastanın karnından, operasyonla 11 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Bartın'da yaşayan Selahattin Heper (69), yaklaşık 4 ay önce karın şişliği şikayetiyle Bartın ve İstanbul'da çeşitli hastanelere başvurdu. Heper, burada yapılan tahlillerinde herhangi bulguya rastlanmaması üzerine memleketine döndü.

Şikayetlerinin artması nedeniyle tekrar İstanbul'da başvurduğu hastanede Heper'in karnında kitle tespit edildi. Burada, ameliyatın riski olduğunun söylenmesi üzerine Heper, Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine müracaat etti.

Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven tarafından yapılan kontrollerde, Heper'in karnında yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda kitle tespit edildi. Taşdöven, ameliyatla Heper'in karnından 11 kilogramlık kitleyi çıkardı.

Taşdöven, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastasının Bartın'dan kendilerine geldiğini belirterek, "Ameliyata girdiğimizde karnı tamamen kaplayan büyük bir kitle vardı. Bu kitlenin diğer organları ittiğini gördük. Diğer organlara zarar vermeden kitleyi tamamen çıkardık. İtilen organları yerlerine yerleştirerek ameliyatımızı sonlandırdık. Hastamızı iyileşince taburcu edeceğiz." dedi.

Bu tarz kitlelerin nadir görüldüğünü anlatan Taşdöven, "Yaklaşık yüzde 1'in altındadır. Basit bir şişkinlik deyip geçmeyelim. Muhakkak bir hastaneye veya üst kuruluşa müracaat edelim." ifadelerini kullandı.

Selahattin Heper de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.