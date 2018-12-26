Son Dakika Haberleri: Karın Tadını Çıkartan Ankaralılar Parklara Akın Etti

Karın Tadını Çıkartan Ankaralılar Parklara Akın Etti

15 dakika önce

ANKARA'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 8 saattir aralıksız devam ediyor.

Karın Tadını Çıkartan Ankaralılar Parklara Akın Etti, System.String[]
ANKARA'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 8 saattir aralıksız devam ediyor. Üzerlerinde biriken karın ağırlığını kaldıramayan ağaçlar yollara devrilirken, karın tadını çıkaran çocuklar ise aileleri ile birlikte kardan adam yapıp, kartopu oynadı.

Ankara'da 2 gündür etkisini sürdüren yağmur akşam saatleri ile birlikte yerini kara bıraktı. Çankaya, Keçiören, Mamak, Altındağ, Pursaklar gibi pek çok merkez ilçesini etkisi altına kar, yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle, kent beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinden itibaren çalışmalarına ara vermeden cadde, ara yol ve parklarda kar temizleme işlemlerine devam etti.

ÇOCUKLAR AİLELERİ İLE BİRLİKTE PARKLARA AKIN ETTİ

Kar yağışı en çok çocukların yüzünü güldürdü. Ankara Valiliği tarafından şehir genelinde eğitime bir günlük ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, anne ve babalarıyla parklara indi. Kardan adam yapıp, kartopu oynayan Ankaralılar, karlı gecenin tadını çıkardı. Özellikle kar altında kalan Kuğulu Park, vatandaşların akınına uğradı. Buraya gelen vatandaşlar kartpostallık görüntülerin oluştuğu parkta, fotoğraflar çekerek sıcak çaylarını içti.

AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Bu arada yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kentin bir çok bölgesinde, üzerinde birikan kar kütlesini kaldıramayan ağaçlar devrildi. Altındağ Caddesi'nde bir ağacın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

 Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:05 Kaynak: DHA

Çankaya, Altındağ, Ankara, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı

DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı Saldırganlar, Aralarında Husumet Bulunan Yaşlı Adamı Döverek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 02:20:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karın Tadını Çıkartan Ankaralılar Parklara Akın Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]