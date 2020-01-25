Karın tadını çıkarttılar - Son Dakika
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Karın tadını çıkarttılar

6 saat önce

Rize'de kar yağmasıyla yüksek kesimler beyaza büründü.

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Rize'de kar yağmasıyla yüksek kesimler beyaza büründü. Karın yağışını fırsat bilenler ise yüksek kesimlere çıkarak eğlencenin tadını çıkarttı.


Antalya'dan tatil için Rize'ye gelen Abdullah Yılmaz kar yağışını görmek için Rize'nin yüksek kesimlerine çıktığını dile getirerek, "Antalya'dan geliyoruz. Rize'de böyle Erzurum'daymış gibi kar yağışı görmek güzeldi. Merkezde yoktu, bu kar yağışını görmek için buraya geldik. Manzara gayet güzel" ifadelerini kullandı.


İstanbul'dan Rize'ye tatil için gelen Selma Büyük kar görmek istediğini ve gördüğü için de çok mutlu olduğunu dile getirdi. Büyük, "Ben İstanbul'dan Rize'ye kar görme umuduyla geldim. Umduğumu da buldum. Karla eğlendim geriye öyle dönüyorum" dedi.


Samsun'dan gelen ve kar manzarasıyla karşılaşmayı beklemediğini dile getiren Fikriye Turanlı Sağlam, kar gördüğü için mutlu olduğunu kaydederek, "Bende Samsun'dan geliyorum. Karı beklemiyordum ama çok güzel bir manzara ile karşılaştık. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Çok güzel, çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Üşüyoruz ama yine de çok güzel bir hava" şeklinde konuştu. - RİZE

Abdullah Yılmaz, Erzurum, Antalya, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
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