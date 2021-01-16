Karın tadını eğlenerek çıkarttılar - Son Dakika

Yetkililer, Kütahya'da kar yağışının yarın da devam edeceğini açıkladılar.

Gençler ve çocuklar, karın tadını kar topu oynayarak çıkartırken, yoğun yağış şehri beyaza bürüdü.

KÜTAHYA - Kütahya 'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sevinçle karşılandı. Meydan Mahallesi 'nde kar yağışıyla birlikte, yürüme mesafesi olan sokağa çıkan vatandaşlar, gönüllerince eğlenip karın tadını çıkarttılar.

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