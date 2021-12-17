KARIN TADINI ÜNİVERSİTELİLER ÇIKARDI - Son Dakika

KONYA'da zaman zaman etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Selçuk Üniversitesi kampüsünde ise öğrenciler kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kentte etkili olan yağmur yağışı, sabaha karşı yerini kara bıraktı. Aralıklarla süren kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışı ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştururken, Selçuk Üniversitesi kampüsünde de, öğrenciler kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Meteorolojik verilere göre kar yağışının Konya ve bölgesinde hafta sonunda da etkili olması bekleniyor.