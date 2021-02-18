Karın yıktığı enerji nakil hatları için zorlu arazide mücadele veriyorlar - Son Dakika

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Karın yıktığı enerji nakil hatları için zorlu arazide mücadele veriyorlar

Elektrik kesintilerini gidermek için uzman ekiplerle sahadalar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle çoğu bölgede elektrik direkleri yıkıldı. Enerji nakil hatları koptu. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Başkent EDAŞ yoğun kar yağışına ve zorlu arazi şartlarına rağmen arızaları giderebilmek için uzman ekiplerle çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı uyarılarının ardından geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta kar yağışı hayatı adeta felç etti. Kentin yüksek noktalarında 70 santimetreyi bulan kar sebebiyle oluşan buz yükü enerji nakil hatlarında kopmalara sebep oldu. Kuvvetli fırtına sebebiyle de enerji nakil direkleri yıkıldı.

Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Kar yağışının ardından arazide çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ ekipleri, kopan kablolar ve yıkılan direkleri onarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgedeki ekiplere takviye olarak İstanbul, Mersin ve Adana'dan da uzman ekipler çağrıldı.

Başkent EDAŞ Dağıtım Direktörü Cuma Küçük, sahadaki çalışmaları yerinde takip etti. Küçük, "Batı Karadeniz'de etkili olan kar yağışı ve kuvveti saatte 70 kilometreye ulaşan güçlü fırtına Zonguldak, Bartın ve Kastamonu illerinde özellikle sahil şeridi ve kırsal bölgelerde etkili oldu. Güçlü fırtına ve buz yüküyle ile bazı bölgelerde iletkenler koparken bazı direklerimiz devrildi. Bu sebeple ne yazık ki enerji kesintileri yaşandı. Dikkatle takip ettiğimiz meteoroloji tahminleri uyarınca yürüttüğümüz hazırlıklar kapsamında teyakkuzda bekleyen uzman ekiplerimiz arıza oluşumunu takiben ilgili noktalara ulaştı. Olabilecek en hızlı şekilde tekrar enerji verilmesi için arıza onarım işlemlerine başladık. Hazırlıklar kapsamında yetkililerce açılamama ihtimali olan yollar için kepçeler kiralamıştık. Bunlar enerji hatlarına giden yollarda çalışarak ekiplerimizin ilgili noktalara ulaşması konusunda yardımcı oldu. İletkenler üzerine devrilen ağaçlar, getirilen vinçlerle kaldırıldı. İnsansız hava araçları arızaları tespit için iletkenler üzerinde devriye uçuşları gerçekleştirerek arıza tespiti yaptı. Afet şartlarına karşı bölgedeki ekiplerimize destek için çok sayıda uzman ekip getirmiştik. Şartların daha da ağırlaşması ihtimaline karşı İstanbul, Adana ve Mersin'den destek ekiplerimiz çalışma noktalarına ulaştı. Müşterilerimizin bilmesini isteriz ki Başkent EDAŞ olarak kesinti yaşanan bölgelerde en kısa sürede enerji hizmeti sağlamak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Müşterilerimize coğrafi şartların izin verdiği ölçüde olabilecek en kısa sürede enerji vermek için sahadayız" ifadelerine yer verdi.