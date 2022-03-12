Karın yollarını kapattığı 391 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Karın yollarını kapattığı 391 köye ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU - Kastamonu'da önceki gün etkili olan kar yağışı sebebiyle 391 köye 2 gündür ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının açılması için 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da önceki gün başlayan ve dün de devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan 391 köye 2 gündür ulaşım sağlanamıyor. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ilçeye bağlı 34, Abana ilçesinde 9 Ağlı ilçesinde 10, Araç ilçesinde 14, Azdavay ilçesine 31, Bozkurt ilçesinde 25, Cide ilçesinde 40, Çatalzeytin ilçesinde 29, Devrekani ilçesinde 24, Doğanyurt ilçesinde 19, İhsangazi ilçesinde 9, İnebolu ilçesinde 64, Küre ilçesinde 27, Pınarbaşı ilçesinde 17, Seydiler ilçesinde 4, Şenpezar ilçesinde 19, Taşköprü ilçesinde 16 olmak üzere toplam 391 köye ulaşımın sağlanması için karla mücadele çalışmalarını gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde dün, 57 köy yolu ulaşıma açıldı.

4 bin 180 kilometrelik yolun kapalı olduğu Kastamonu'da, bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştığı belirtildi.