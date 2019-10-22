Son Dakika Haberleri: Karınca, Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu
Son Dakika Güncel Karınca, Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu

Karınca, Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu

1 saat önce

Yönetmen Nazif Tunç'un yeni filmi "Karınca", Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi iş birliğinde düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali'nde sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Karınca, Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu, System.String[]

Yönetmen Nazif Tunç'un yeni filmi "Karınca", Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi iş birliğinde düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali'nde sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin "Ulusal Yarışma" filmleri arasında yer alan yapım, Atlas Sinemasında gösterildi.

Yoğun ilginin olduğu gösterimin ardından film ekibi ile izleyicilerin sorularını yanıtlayan Nazif Tunç, Karınca'nın öncelikle bir vicdan hikayesi olduğunu söyledi.

Tunç, memleketi ve kendi insanları için hareket eden, iyilik yolunda her türlü fedakarlığı göze almış bir kahraman çıkarmak istediklerini belirterek, "Zaten filmde de bu mesaj geçiyor. Karıncanın yerini değiştirmekten kaynaklanan huzursuzluğunu fark eden bir adam, o karıncayı tekrar yuvasına döndürmek için bin telaşa razı geliyor." dedi.

Yönetmen Tunç, film çekmenin zorluklarına işaret ettiği konuşmasında, "Film çekmek çetin bir savaşa dönüşmüş. Bu savaşta, yanınıza gönülden inanmış insanlar almazsanız siz de kaybedersiniz. O yüzden ben şanslı bir insanım. Çok inanmış, temiz insanlar bana destek oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Film, nakliye kamyonunda uzun yol şoförlüğü yapan Şemsi'nin, canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere kandırıldığını bilmeden İstanbul'a getirdiği Fidan'ı kurtarmak için yaptıklarını beyaz perdeye yansıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen festival, 25 ülkeden 83 filmin gösteriminin ardından 25 Ekim'de sona erecek.

Film Festivali, Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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